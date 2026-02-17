На концерте памяти Степана Гиги выступят его дети и известные отечественные звезды

$43.170.07
Эксклюзив
14:26 • 1472 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
12:59 • 7146 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 11885 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 12960 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
09:48 • 15968 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 23094 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 32895 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 44090 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 52138 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 38718 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках17 февраля, 05:21 • 22532 просмотра
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"17 февраля, 06:12 • 20381 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине17 февраля, 06:14 • 22237 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 17053 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 9452 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 17213 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 37117 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 46773 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 67246 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 71827 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 9594 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 7016 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 23903 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 21597 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 24558 просмотра
На концерте памяти Степана Гиги выступят его дети и известные отечественные звезды

Киев • УНН

 • 10 просмотра

28 марта в Киеве состоится концерт памяти народного артиста Украины Степана Гиги, который умер 12 декабря 2025 года. В мероприятии примут участие почти 50 украинских артистов, среди которых FIЇNKA, alyona alyona, Наталья Бучинская, Оля Цыбульская и другие.

На концерте памяти Степана Гиги выступят его дети и известные отечественные звезды

В Киеве 28 марта состоится концерт, посвященный памяти выдающегося украинского певца и народного артиста Украины Степана Гиги, ушедшего из жизни 12 декабря 2025 года. Известно, что участие в мероприятии примут известные отечественные артисты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление детей знаменитости.

Подробности

На странице умершего артиста в Instagram свое обращение опубликовали его дети Степан Гига-младший и Квитослава Гига. Они обратились к подписчикам и рассказали, что в концерте, посвященном памяти их легендарного отца, примут участие почти 50 артистов.

Известно, что песенное действо состоится в "Дворце спорта" - одной из крупнейших концертных арен страны.

Среди участников мероприятия - дети артиста, а также такие селебритис, как: FIЇNKA, alyona alyona, Наталья Бучинская, Оля Цыбульская, Злата Огневич, Елена Тополя, Геля Зозуля, Виктор Бронюк, Volkanov, Роман Скорпион, Dima Prokopov, Артем Пивоваров и группы "Лисапетный батальон", "Зорепад", TVORCHI.

Это будет вечер, где каждая нота будет звучать с любовью, а каждая песня - как объятия, которые снова соединят нас с самым дорогим 

- говорится на странице Гиги.

Напомним

Ранее УНН сообщал о том, что Кристина Соловий не будет участвовать в концерте памяти Степана Гиги, поскольку узнала о своем приглашении только после объявления списка участников.

Станислав Кармазин

ОбществоКультураПроисшествия