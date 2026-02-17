На концерте памяти Степана Гиги выступят его дети и известные отечественные звезды
Киев • УНН
28 марта в Киеве состоится концерт памяти народного артиста Украины Степана Гиги, который умер 12 декабря 2025 года. В мероприятии примут участие почти 50 украинских артистов, среди которых FIЇNKA, alyona alyona, Наталья Бучинская, Оля Цыбульская и другие.
В Киеве 28 марта состоится концерт, посвященный памяти выдающегося украинского певца и народного артиста Украины Степана Гиги, ушедшего из жизни 12 декабря 2025 года. Известно, что участие в мероприятии примут известные отечественные артисты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление детей знаменитости.
Подробности
На странице умершего артиста в Instagram свое обращение опубликовали его дети Степан Гига-младший и Квитослава Гига. Они обратились к подписчикам и рассказали, что в концерте, посвященном памяти их легендарного отца, примут участие почти 50 артистов.
Известно, что песенное действо состоится в "Дворце спорта" - одной из крупнейших концертных арен страны.
Среди участников мероприятия - дети артиста, а также такие селебритис, как: FIЇNKA, alyona alyona, Наталья Бучинская, Оля Цыбульская, Злата Огневич, Елена Тополя, Геля Зозуля, Виктор Бронюк, Volkanov, Роман Скорпион, Dima Prokopov, Артем Пивоваров и группы "Лисапетный батальон", "Зорепад", TVORCHI.
Это будет вечер, где каждая нота будет звучать с любовью, а каждая песня - как объятия, которые снова соединят нас с самым дорогим
Напомним
Ранее УНН сообщал о том, что Кристина Соловий не будет участвовать в концерте памяти Степана Гиги, поскольку узнала о своем приглашении только после объявления списка участников.