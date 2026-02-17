На концерте памяти Степана Гиги выступят его дети и известные отечественные звезды

28 марта в Киеве состоится концерт памяти народного артиста Украины Степана Гиги, который умер 12 декабря 2025 года. В мероприятии примут участие почти 50 украинских артистов, среди которых FIЇNKA, alyona alyona, Наталья Бучинская, Оля Цыбульская и другие.