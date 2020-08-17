На Київщині за вихідні сталося понад 80 ДТП, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Київській області за вихідні сталося понад 80 дорожньо-транспортних пригод, троє людей загинули. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.
"За вихідні сталося 83 ДТП, з них 12 ДТП з потерпілими, 3 людини загинули та 10 отримали травми", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, у Києві за вихідні сталося 167 дорожньо-транспортних пригод.
Як повідомлялося, на Київщині у Бородянському районі на пішохідному переході 82-річний киян на автомобілі збив хлопчика, після чого зник у невідомому напрямку.