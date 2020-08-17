В Киевской области за выходные произошло более 80 ДТП, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Киевской области за выходные произошло более 80 дорожно-транспортных происшествий, три человека погибли. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.
"За выходные произошло 83 ДТП, из них 12 ДТП с пострадавшими, 3 человека погибли и 10 получили травмы", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Киеве за выходные произошло 167 дорожно-транспортных происшествий.
Как сообщалось, в Киевской области в Бородянском районе на пешеходном переходе 82-летний киевлян на автомобиле сбил мальчика, после чего скрылся в неизвестном направлении.