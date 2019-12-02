На Київщині за вихідні сталося майже 60 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Київській області за вихідні сталося майже 60 дорожньо-транспортних пригод, одна людина загинула. Про це кореспонденту УНН повідомив речник ГУНП в області Микола Жукович.
"У Київській області 30 листопада сталося близько 30 ДТП з чотирма потерпілими. 1 грудня сталося 27 ДТП з однією загиблою людиною та однією потерпілою", - розповів Жукович.
Нагадаємо, у Києві за вихідні сталося понад 190 дорожньо-транспортних пригод.
Як повідомлялося, у Києві в районі Бесарабської площі та площі Льва Толстого п’яний водій на евроблясі Mazda влаштував подвійну ДТП та намагався втекти з місця події.