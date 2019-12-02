В Киевской области за выходные произошло почти 60 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Киевской области за выходные произошло почти 60 ДТП, один человек погиб. Об этом корреспонденту УНН сообщил спикер ГУНП в области Николай Жукович.
"В Киевской области 30 ноября произошло около 30 ДТП с четырьмя пострадавшими. 1 декабря произошло 27 ДТП с одним погибшим человеком и одной потерпевшей", - рассказал Жукович.
Напомним, в Киеве за выходные произошло более 190 ДТП.
Как сообщалось, в Киеве в районе Бессарабской площади и площади Льва Толстого пьяный водитель на евробляхе Mazda устроил двойную ДТП и пытался сбежать с места происшествия.