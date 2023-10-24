На Київщині водій напідпитку збив бабусю з онуком: жінка загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У селі Циблі Київської області водій в стані алкогольного сп'яніння збив велосипед з жінкою та дитиною. Місцева жителька загинула на місці. Дитину госпіталізували. Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію Київщини.
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Аварія сталася на одній із вулиць села Циблі. Попередньо, 34-річний водій, керуючи автомобілем в стані алкогольного сп'яніння, зіткнувся з велосипедом, на якому рухалась жінка зі своїм онуком.
В результаті ДТП, 75-річна місцева жителька загинула на місці. 6-річного хлопчика з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.
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