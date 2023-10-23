На смерть збив військового на блокпосту при вʼїзді до Києва: суд арештував водія авто
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Шевченківський районний суд Києва відправив під варту водія автомобіля Honda Civic, якого підозрюють у спричиненні смертельної ДТП на блокпосту при вʼїзді до Києва, де загинув військовослужбовець. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.
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«За клопотанням Київської міської прокуратури Шевченківським районним судом м. Києва винуватцю ДТП на блокпосту зі смертельними наслідками обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
За даними поліції, 22 жовтня водій автомобіля Honda спричинив смертельний наїзд на військового на блокпосту у Києві. Він рухався у комендантську годину без перепустки.
Правоохоронці вручили підозру водію легковика.