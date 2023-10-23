Насмерть сбил военного на блокпосту при въезде в Киев: суд арестовал водителя авто
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу водителя автомобиля Honda Civic, которого подозревают в совершении смертельного ДТП на блокпосту при въезде в Киев, где погиб военнослужащий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
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«По ходатайству Киевской городской прокуратуры Шевченковским районным судом г. Киева виновнику ДТП на блокпосту со смертельным исходом избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», - говорится в сообщении.
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По данным полиции, 22 октября водитель автомобиля Honda совершил смертельный наезд на военного на блокпосту в Киеве. Он двигался в комендантский час без пропуска.
Правоохранители вручили подозрение водителю легковушки.