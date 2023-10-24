На Киевщине пьяный водитель сбил бабушку с внуком: женщина погибла

Детали

Авария произошла на одной из улиц села Цибли. Предварительно, 34-летний водитель, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с велосипедом, на котором двигалась женщина со своим внуком.

В результате ДТП, 75-летняя местная жительница погибла на месте. 6-летний мальчик с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

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