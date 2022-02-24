На Київщині внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа, є потерпілий
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. На Київщині внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа, потерпілого передано лікарям. Про це повідомили у ДСНС України, пише УНН.
Цитата:
"Станом на 16:00 рятувальниками Обухівського району ліквідовано загорання металевого вагончику зі сторони вугілля подачі Трипільської ТЕС, що виникло внаслідок ворожого обстрілу. Потерпілого передано лікарям швидкої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
Раніше
Помічник голови Держприкордонслужби - прессекретар Андрій Демченко повідомив, що російська техніка пішла на прорив в Київській області - військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску “Вільча”.
Після цього повідомляли у МВС, що ситуація біля прикордонного пункту “Вільча”, де Нацгвардія спільно з прикордонниками дали бій російському агресору, наразі більш-менш стабільна.