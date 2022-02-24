В Киевской области в результате вражеского обстрела произошел пожар, есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Киевской области в результате вражеского обстрела произошел пожар, пострадавший передан врачам. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
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"По состоянию на 16:00 спасателями Обуховского района ликвидировано возгорание металлического вагончика со стороны подачи угля Трипольской ТЭС, что возникло в результате вражеского обстрела. Пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Ранее
Помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Андрей Демченко сообщил, что российская техника пошла на прорыв в Киевской области - военная техника врага зашла через пункт пропуска “Вильча”.
После этого сообщали в МВД, что ситуация у пограничного пункта “Вильча”, где Нацгвардия совместно с пограничниками дали бой российскому агрессору, сейчас более или менее стабильна.