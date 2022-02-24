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Біля прикордонного пункту "Вільча" відбувся бій, наразі ситуація більш-менш стабільна - МВС

Біля прикордонного пункту "Вільча" відбувся бій, наразі ситуація більш-менш стабільна - МВС

Київ • УНН

 • 191427 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Ситуація біля прикордонного пункту “Вільча”, де Нацгвардія спільно з прикордонниками дали бій російському агресору, наразі більш-менш стабільна. Про це повідомили у пресцентрі МВС України, пише УНН.

Цитата:

"Нещодавно відбувся бій біля прикордонного пункту “Вільча” на Житомирщині. Нацгвардія спільно з прикордонниками дали бій російському агресору і наразі там ситуація більш-менш стабільна", - заявили у пресцентрі МВС України.

Доповнення

Помічник голови Держприкордонслужби - прессекретар Андрій Демченко повідомив, що російська техніка пішла на прорив в Київській області - військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску “Вільча”.

Як писав УНН, за даними ДПСУ, раніше російська військова техніка, у тому числі броньована, порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.

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