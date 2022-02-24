У пограничного пункта "Вильча" состоялся бой, сейчас ситуация более-менее стабильная - МВД

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"Недавно состоялся бой около пограничного пункта “Вильча” в Житомирской области. Нацгвардия совместно с пограничниками дали бой российскому агрессору и сейчас там ситуация более-менее стабильная", - заявили в пресс-центре МВД Украины.

Дополнение

Помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Андрей Демченко сообщил, что российская техника пошла на прорыв в Киевской области - военная техника врага зашла через пункт пропуска “Вильча”.



Как писал УНН, по данным ГПСУ, ранее российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.