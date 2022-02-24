У пограничного пункта "Вильча" состоялся бой, сейчас ситуация более-менее стабильная - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Ситуация у пограничного пункта "Вильча", где Нацгвардия совместно с пограничниками дали бой российскому агрессору, сейчас более или менее стабильна. Об этом сообщили в пресс-центре МВД Украины, пишет УНН.
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"Недавно состоялся бой около пограничного пункта “Вильча” в Житомирской области. Нацгвардия совместно с пограничниками дали бой российскому агрессору и сейчас там ситуация более-менее стабильная", - заявили в пресс-центре МВД Украины.
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Помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Андрей Демченко сообщил, что российская техника пошла на прорыв в Киевской области - военная техника врага зашла через пункт пропуска “Вильча”.
Как писал УНН, по данным ГПСУ, ранее российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.