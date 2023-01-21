На Київщині відпрацювали протидію повітряному десанту та знищення ДРГ ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. На Київщині провели навчання із протидії ворожому повітряному десанту та знищення ДРГ, повідомляє відділ зв’язків з громадськістю Командування Об’єднаних Сил ЗС України, пише УНН.
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"На Київщині проведено комплекс тренувальних заходів із протидії повітряному десанту противника, а також знищення розвідувально-диверсійних груп в урбанізованій місцевості", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, було проведене спільне тренування сил і засобів, що виконують завдання у Чорнобильській зоні з охорони важливого державного об’єкта критичної інфраструктури. У навчанні взяли участь підрозділи ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, СБУ та Нацполіції.
"Командири підрозділів виконували завдання з недопущення захоплення важливого державного об’єкта, застосувавши сили та засоби у відповідності до їх призначення", – повідомив командувач.
Окрім того, командири продемонстрували своє вміння застосовувати резерви, від яких залежить стійкість оборони, а також своєчасне переміщення їх на загрозливі напрямки.
"Дані тренування проведено у відповідності до планів бойової підготовки підрозділів і будуть продовжуватися й надалі задля підвищення оборонних спроможностей, – наголосив командувач. – Цей підхід взятий нами на озброєння від провідних країн-членів НАТО".
Як зауважив Наєв, на кожне тренування виноситься окремий спектр завдань і створюється окрема тактична обстановка. Такий процес триває постійно.