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В Киевской области отработали противодействие воздушному десанту и уничтожение ДРГ врага

Киев • УНН

 • 1620777 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В Киевской области провели учения по противодействию вражескому воздушному десанту и уничтожению ДРГ, сообщает отдел связей с общественностью Командования Объединенных Сил ВС Украины, пишет УНН.

В Киевской области отработали противодействие воздушному десанту и уничтожение ДРГ врага

Цитата

"В Киевской области проведен комплекс тренировочных мероприятий по противодействию воздушному десанту противника, а также уничтожению разведывательно-диверсионных групп в урбанизированной местности", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, была проведена совместная тренировка сил и средств, выполняющих задачи в Чернобыльской зоне по охране важного государственного объекта критической инфраструктуры. В учении приняли участие подразделения ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, СБУ и Нацполиции.

"Командиры подразделений выполняли задачи по недопущению захвата важного государственного объекта, применив силы и средства в соответствии с их назначением", – сообщил командующий.

Кроме того, командиры продемонстрировали свое умение применять резервы, от которых зависит устойчивость обороны, а также своевременное перемещение их на угрожающие направления.

"Данные тренировки проведены в соответствии с планами боевой подготовки подразделений и будут продолжаться и в дальнейшем для повышения оборонительных возможностей, – отметил командующий. – Этот подход взят нами на вооружение от ведущих стран-членов НАТО".

Как отметил Наев, на каждую тренировку выносится отдельный спектр задач и создается отдельная тактическая обстановка. Такой процесс продолжается постоянно.

 

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