На Київщині та у столиці знову запроваджують посилену комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Києві та області комендантська година триватиме з 20 години 26 березня до 7 ранку 28 березня. Про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
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Комендантська година в Києві та області, за рішенням військового командування, знову буде посилена. І триватиме з 20:00 сьогоднішнього вечора до 7:00 ранку понеділка - 28 березня.
«Містом під час комендантської години може пересуватися тільки транспорт за спецперепустками.
Кияни можуть вийти на вулицю тільки, щоб пройти до укриття за сигналу тривоги.
Громадський транспорт, магазини, аптеки, заправки не працюватимуть», - нагадав мер.