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На Киевщине и в столице снова вводят усиленный комендантский час

Киев • УНН

 • 138466 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Киеве и области комендантский час продлится с 20 часов 26 марта до 7 утра 28 марта. Об этом сообщил столичный городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

На Киевщине и в столице снова вводят усиленный комендантский час

Детали

Комендантский час в Киеве и области, по решению военного командования, снова будет усилен. И продлится с 20:00 сегодняшнего вечера до 7:00 утра понедельника - 28 марта.

"По городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам.

Киевляне могут выйти на улицу только, чтобы пройти в укрытие по сигналу тревоги.
Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать", — напомнил мэр.

Украинские Национальные Новости

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