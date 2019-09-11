На Київщини пожежею знищено три житлові будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У середу о 16:49 до ДСНС надійшла інформація, що на околиці с. Любимівка Вишгородського району сталося загорання сухої трави з розповсюдженням вогню на приватні господарські споруди та житлові будинки. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
О 18:30 пожежу локалізовано.
Жертв та постраждалих немає.
Вогнем знищено 3 житлові та 3 господарські будівлі на площі 700 м. кв. До гасіння залучено 18 людей о/с та 6 од. техніки ДСНС.
Нагадаємо, на Київщині горить ліс, до гасіння залучені літаки.