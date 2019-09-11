В Киевской области пожаром уничтожено три жилых дома
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В среду в 16:49 в ГСЧС поступила информация, что на окраине с. Любимовка Вышгородского района произошло возгорание сухой травы с распространением огня на частные хозяйственные постройки и жилые дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В 18:30 пожар локализован.
Жертв и пострадавших нет.
Огнем уничтожено 3 жилых и 3 хозяйственные постройки на площади 700 м. Кв. К тушению привлечены 18 человек л/с и 6 ед. техники ГСЧС.
Напомним, в Киевской области горит лес, к тушению привлечены самолеты.