В Киевской области пожаром уничтожено три жилых дома

В 18:30 пожар локализован.

Жертв и пострадавших нет.

Огнем уничтожено 3 жилых и 3 хозяйственные постройки на площади 700 м. Кв. К тушению привлечены 18 человек л/с и 6 ед. техники ГСЧС.

Напомним, в Киевской области горит лес, к тушению привлечены самолеты.