На Київщині поліція демонтує зовнішню рекламу гральних закладів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. На Київщині поліція продовжує ліквідовувати гральні заклади та налагодила співпрацю з органами місцевого самоврядування щодо демонтажу зовнішньої реклами таких закладів. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП Київської області.
"Упродовж цієї ночі працівники поліції Київської області припинили діяльність ще чотирьох закладів: два у Білій Церкві, у Фастові та Баришівці. Також правоохоронці налагодили співпрацю з органами місцевого самоврядування щодо демонтажу зовнішньої реклами таких закладів на території області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що силами однієї поліції буде важко побороти ігорний бізнес – власники почали працювати підпільно.
"Закрили свої "прибуткові установи" і пускають туди тільки "своїх постійних клієнтів", - додали у відділі комунікації.
Нагадаємо, 19 грудня нардепи на засіданні ВР провалили легалізацію грального бізнесу.
Після цього, вранці 20 грудня, Кабмін неочікувано зібрався на позачергове засідання, де вирішив закрити гральний бізнес по Україні.
Пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков провів селекторну нараду, під час якої виступив з вимогою до Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови Кабінету міністрів припинити функціонування гральних закладів в Україні.
Також нагадаємо, у поліції вчора вилучили обладнання на 50 мільйонів гривень під час припинення діяльності гральних закладів.