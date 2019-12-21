В Киевской области полиция проводит демонтацию внешней рекламы игорных заведений
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Киевской области полиция продолжает ликвидировать игорные заведения и наладила сотрудничество с органами местного самоуправления по демонтажу наружной рекламы таких заведений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
"В течение этой ночи работники полиции Киевской области прекратили деятельность еще четырех заведений: два в Белой Церкви, в Фастове и Барышевке. Также правоохранители наладили сотрудничество с органами местного самоуправления по демонтажу наружной рекламы таких заведений на территории области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что силами одной полиции будет трудно побороть игорный бизнес - владельцы начали работать подпольно.
"Закрыли свои "прибыльные учреждения" и пускают туда только "своих постоянных клиентов", - добавили в отделе коммуникации.
Напомним, 19 декабря нардепы на заседании ВР провалили легализацию игорного бизнеса.
После этого, утром 20 декабря, Кабмин неожиданно собрался на внеочередное заседание, где решил закрыть игорный бизнес по Украине.
Позже министр внутренних дел Арсен Аваков провел селекторное совещание, во время которого выступил с требованием к Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением Кабинета министров прекратить функционирование игорных заведений в Украине.
Также напомним, в полиции вчера изъяли оборудования на 50 млн гривен при прекращении деятельности игорных заведений.