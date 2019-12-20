Аваков доручив поліції до 16 години припинити роботу гральних закладів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков провів селекторну нараду, під час якої виступив з вимогою до Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови Кабінету міністрів припинити функціонування гральних закладів в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацполіції.
“Постанова Кабінету міністрів вже опублікована і набула чинності. Вона полягає в наступному — скасувати наказ Державного кабінету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2012 року в частині діяльності розповсюджувачів лотерей. Національній поліції та фіскальній службі забезпечити вжиття відповідних заходів”, — сказав Аваков.
Міністр наголосив, що це питання буде регулюватися спеціальним законом, який наразі розглядається та буде ухвалений Верховною Радою.
“Постанова Кабміну нам диктує, що всі гральні клуби, лотереї та ігральні заклади повинні бути зачиненими. Вимагаю від Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів”, — додав він.
Голова Національної поліції Ігор Клименко зазначив, що поліція готова до виконання наказу.
Начальник управління Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Околіт зазначив, що лише за минулу ніч поліція припинила діяльність 152 різноманітних об’єктів грального бізнесу, які вважалися незаконними. Приблизна загальна вартість вилученого грального обладнання становить 46 мільйонів гривень.
“Сьогодні вночі спеціалісти ДСР відпрацювали лише ті гральні заклади, які вважалися незаконними. А після рішення Кабінету міністрів будуть скасовані електронні системи. Тепер всі державні лотереї позбавляються можливості використовувати свої електронні системи. У зв’язку з цим, необхідно створити постійно діючі мобільні групи слідчих підрозділів та ДСР на місцях. Дані групи повинні протидіяти, виявляти та документувати незаконний гральний бізнес”, — зазначив Околіт.
Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю, 20 грудня, дав доручення Національній поліції сьогодні почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу, а Державній фіскальній службі - організувати перевірки їх ліцензій.