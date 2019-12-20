Аваков доручив поліції до 16 години припинити роботу гральних закладів

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков провів селекторну нараду, під час якої виступив з вимогою до Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови Кабінету міністрів припинити функціонування гральних закладів в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацполіції.