Боротьба з нелегальним гральним бізнесом: Аваков доповів про закриття 152 пунктів за ніч
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів доповів щодо роботи з боротьби з гральним бізнесом. Про це написав у себе в Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
"Кабмін різко після вчорашнього провалу голосування закону про кінець епохи бідності для грального бізнесу, вирішив боротися з ігоркою. Доповідає Аваков, 152 пункти вночі були закриті. Вилучено обладнання на 46 млн грн", - написав нардеп.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів в п'ятницю, 20 грудня, вранці неочікувано зібрався на засідання.
Під час засідання Прем'єр Гончарук заявив, що Кабмін виключив можливість грального бізнесу під виглядом "лотерей".
Також Прем'єр доручив поліції і ДФС перевірити операторів держлотерей.
Напередодні Верховна Рада України не ухвалила за основу законопроект №2285-д (альтернативний 2285) про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор.