Кабмин неожиданно собрался на заседание

"Начинается неожиданное заседание Кабмина", - отметил народный депутат Гончаренко.

Добавим, ранее в СМИ появилась информация, что Премьер-министр Украины Алексей Гончарук якобы поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить так называемые незащищенные расходы. К незащищенным расходов по регионам относятся расчеты за выполненные работы с коммунальными предприятиями, которые обеспечивают уборку городов, ремонт дорог, домов и тому подобное. Кроме того, сюда относятся закупка горюче-смазочных материалов для школьных автобусов, автомобилей скорой помощи, другого специального транспорта.

Министерство финансов Украины заявило, что выплаты по защищенным статьям - зарплата, пенсии, все социальные платежи - проходят по графику, а остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств с учетом невыполнения доходов Государственного бюджета за 11 месяцев этого года.