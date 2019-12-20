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Кабмин неожиданно собрался на заседание

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Кабинет министров в пятницу, 20 декабря, утром неожиданно собрался на заседание. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Начинается неожиданное заседание Кабмина", - отметил народный депутат Гончаренко.

Добавим, ранее в СМИ появилась информация, что Премьер-министр Украины Алексей Гончарук якобы поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить так называемые незащищенные расходы. К незащищенным расходов по регионам относятся расчеты за выполненные работы с коммунальными предприятиями, которые обеспечивают уборку городов, ремонт дорог, домов и тому подобное. Кроме того, сюда относятся закупка горюче-смазочных материалов для школьных автобусов, автомобилей скорой помощи, другого специального транспорта.

Министерство финансов Украины заявило, что выплаты по защищенным статьям - зарплата, пенсии, все социальные платежи - проходят по графику, а остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств с учетом невыполнения доходов Государственного бюджета за 11 месяцев этого года.

Украинские Национальные Новости

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