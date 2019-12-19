Мінфін заявив про проблеми з низкою виплат через невиконання Бюджету

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Міністерство фінансів України заявило, що виплати за захищеними статтями - зарплата, пенсії, всі соціальні платежі - відбуваються за графіком, а решта платежів, які були зареєстровані вже в грудні, будуть проведені після аналізу їх пріоритетності разом з розпорядниками бюджетних коштів з огляду на невиконання доходів Державного бюджету цього року. Про це йдеться у заяві Мінфіну, поширеній напередодні, передає УНН.