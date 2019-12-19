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Мінфін заявив про проблеми з низкою виплат через невиконання Бюджету

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Міністерство фінансів України заявило, що виплати за захищеними статтями - зарплата, пенсії, всі соціальні платежі - відбуваються за графіком, а решта платежів, які були зареєстровані вже в грудні, будуть проведені після аналізу їх пріоритетності разом з розпорядниками бюджетних коштів з огляду на невиконання доходів Державного бюджету цього року. Про це йдеться у заяві Мінфіну, поширеній напередодні, передає УНН.

"Міністерство фінансів проводить виважену фіскальну політику і вживає заходів для дотримання маяків по розміру дефіциту сектору загального державного управління. Казначейство вчасно і в повному обсязі фінансує захищені статті видатків (зарплата, пенсії, всі соціальні платежі)", - зазначили у Мінфіні.

Також зазначається, що казначейство також проводить фінансування всіх зареєстрованих за 11 місяців зобов’язань, на які відкрито асигнування.

"Решта платежів, які були зареєстровані вже в грудні, будуть проведені після аналізу їх пріоритетності разом з розпорядниками бюджетних коштів з огляду на невиконання доходів Державного бюджету протягом 11 місяців 2019 року внаслідок міцнішого, ніж враховано в Державному бюджеті, обмінного курсу гривні, повільнішого зростання імпорту та падіння виробництва тютюнових виробів", - заявили у Мінфіні.

Додамо, перед цим у ЗМІ з'явилася інформація, що Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук нібито доручив міністру фінансів Оксані Маркаровій не проводити так звані незахищені видатки. До незахищених видатків по регіонах належать розрахунки за виконані роботи з комунальними підприємствами, які забезпечують прибирання міст, ремонт доріг, будинків тощо. Крім того, сюди належать закупівля паливно-мастильних матеріалів для шкільних автобусів, автомобілів швидкої допомоги, іншого спеціального транспорту.

Нагадаємо, Бюджет-2019 у листопаді недоотримав понад 19% доходів.

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