Минфин заявил о проблемах с рядом выплат из-за невыполнения Бюджета
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Министерство финансов Украины заявило, что выплаты по защищенным статьям - зарплата, пенсии, все социальные платежи - проходят по графику, а остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств с учетом невыполнения доходов государственного Бюджета в этом году. Об этом говорится в заявлении Минфина, распространенном накануне, передает УНН.
"Министерство финансов проводит взвешенную фискальную политику и принимает меры для соблюдения маяков по размеру дефицита сектора общего государственного управления. Казначейство своевременно и в полном объеме финансирует защищенные статьи расходов (зарплата, пенсии, все социальные платежи)", - отметили в Минфине.
Также отмечается, что казначейство также проводит финансирование всех зарегистрированных за 11 месяцев обязательств, на которые открыто ассигнования.
"Остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств с учетом невыполнения доходов Государственного бюджета за 11 месяцев 2019 года вследствие высшего, чем учтено в Государственном бюджете, обменного курса гривны, медленного роста импорта и падения производства табачных изделий", - заявили в Минфине.
Добавим, перед этим в СМИ появилась информация, что Премьер-министр Украины Алексей Гончарук якобы поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить так называемые незащищенные расходы. К незащищенным расходов по регионам относятся расчеты за выполненные работы с коммунальными предприятиями, которые обеспечивают уборку городов, ремонт дорог, домов и тому подобное. Кроме того, сюда относятся закупка горюче-смазочных материалов для школьных автобусов, автомобилей скорой помощи, другого специального транспорта.
Напомним, Бюджет-2019 в ноябре недополучил более 19% доходов.