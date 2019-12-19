Минфин заявил о проблемах с рядом выплат из-за невыполнения Бюджета

"Министерство финансов проводит взвешенную фискальную политику и принимает меры для соблюдения маяков по размеру дефицита сектора общего государственного управления. Казначейство своевременно и в полном объеме финансирует защищенные статьи расходов (зарплата, пенсии, все социальные платежи)", - отметили в Минфине.

Также отмечается, что казначейство также проводит финансирование всех зарегистрированных за 11 месяцев обязательств, на которые открыто ассигнования.

"Остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств с учетом невыполнения доходов Государственного бюджета за 11 месяцев 2019 года вследствие высшего, чем учтено в Государственном бюджете, обменного курса гривны, медленного роста импорта и падения производства табачных изделий", - заявили в Минфине.

Добавим, перед этим в СМИ появилась информация, что Премьер-министр Украины Алексей Гончарук якобы поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить так называемые незащищенные расходы. К незащищенным расходов по регионам относятся расчеты за выполненные работы с коммунальными предприятиями, которые обеспечивают уборку городов, ремонт дорог, домов и тому подобное. Кроме того, сюда относятся закупка горюче-смазочных материалов для школьных автобусов, автомобилей скорой помощи, другого специального транспорта.

Напомним, Бюджет-2019 в ноябре недополучил более 19% доходов.