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Кабмін неочікувано зібрався на засідання

Кабмін неочікувано зібрався на засідання

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Кабінет міністрів у п'ятницю, 20 грудня, вранці неочікувано зібрався на засідання. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Починається неочікуване засідання Кабміну", - вказав народний депутат Гончаренко.

Додамо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук нібито доручив міністру фінансів Оксані Маркаровій не проводити так звані незахищені видатки. До незахищених видатків по регіонах належать розрахунки за виконані роботи з комунальними підприємствами, які забезпечують прибирання міст, ремонт доріг, будинків тощо. Крім того, сюди належать закупівля паливно-мастильних матеріалів для шкільних автобусів, автомобілів швидкої допомоги, іншого спеціального транспорту.

Міністерство фінансів України заявило, що виплати за захищеними статтями - зарплата, пенсії, усі соціальні платежі - відбуваються за графіком, а решта платежів, які були зареєстровані вже в грудні, будуть проведені після аналізу їх пріоритетності разом з розпорядниками бюджетних коштів з огляду на невиконання доходів Державного бюджету за 11 місяців цього року.

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