Аваков поручил полиции до 16 часов прекратить работу игорных заведений
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков провел селекторное совещание, во время которого выступил с требованием к Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением Кабинета министров прекратить функционирование игорных заведений в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Постановление Кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Оно заключается в следующем - отменить приказ Государственного кабинета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Национальной полиции и фискальной службе обеспечить принятие соответствующих мер", - сказал Аваков.
Министр отметил, что этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной Радой.
"Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений", - добавил он.
Председатель Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что полиция готова к выполнению приказа.
Начальник управления Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Околит отметил, что только за минувшую ночь полиция пресекла деятельность 152 различных объектов игорного бизнеса, которые считались незаконными. Приблизительная общая стоимость изъятого игрового оборудования составляет 46 миллионов гривен.
"Сегодня ночью специалисты ДСР отработали только те игорные заведения, которые считались незаконными. А после решения Кабинета министров будут отменены электронные системы. Теперь все государственные лотереи лишаются возможности использовать свои электронные системы. В связи с этим, необходимо создать постоянно действующие мобильные группы следственных подразделений и ДСР на местах. Данные группы должны противодействовать, выявлять и документировать незаконный игорный бизнес", - отметил Околит.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Алексей Гончарук на внеочередном заседании правительства в пятницу, 20 декабря, дал поручение Национальной полиции сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса, а Государственной фискальной службе - организовать проверки их лицензий.