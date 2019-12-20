У поліції прозвітували про закриття гральних закладів: вилучено обладнання на 50 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. З минулої ночі станом на зараз виявлено 179 закладів, де надавалися послуги з грального бізнесу. Їхню діяльність припинено. При цьому вилучено 2,3 тисячі одиниць комп’ютерної техніки. Загалом обладнання на суму близько 50 мільйонів гривень. Про це повідомив начальник управління Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Олександр Околіт, передає УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Як повідомив Околіт, для цього було створено мобільні групи: “На даний час функціонує 715 мобільних груп зі складу працівників слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань. Мобільні групи в постійному режимі здійснюють моніторинг, а також превентивні заходи стосовно профілактики незаконного грального бізнесу”.
Мобільні групи взаємодіють з органами місцевої влади, працівниками Державної фіскальної служби задля виявлення незаконних гральних закладів. Також правоохоронці налагодили роботу з органами місцевої влади стосовно зовнішньої реклами вказаних закладів. Відтак одразу проводиться і її демонтаж, відзначили у пресслужбі.
“У державі нараховувалося загалом близько 5300 незаконних гральних закладів, зокрема і лотереї, які відсьогодні Постановою Кабінету Міністрів втратили можливість працювати в законному полі. Також йдеться і про букмекерські контори, казино та інші гральні заклади”, — сказав Околіт.
Начальник управління Департаменту стратегічних розслідувань повідомив, що з минулої ночі станом на зараз виявлено 179 закладів, де надавалися послуги з грального бізнесу. Їхню діяльність припинено. При цьому вилучено 2,3 тисячі одиниць комп’ютерної техніки. Загалом обладнання на суму близько 50 мільйонів гривень.
“Розуміємо, що заклади, які раніше були в правовому полі — це стосується лотереї — припинили свою діяльність та зачинилися. Це було встановлено при об’їзді наших мобільних груп”, — зазначив Олександр Околіт.
Водночас, за його словами, у нічний час зачинені заклади можуть знову розпочати роботу. Такі факти поліція буде припиняти.
Нагадаємо, 19 грудня нардепи на засіданні ВР провалили легалізацію грального бізнесу.
Після цього, вранці 20 грудня, Кабмін неочікувано зібрався на позачергове засідання, де вирішив закрити гральний бізнес по Україні.
Пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков провів селекторну нараду, під час якої виступив з вимогою до Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови Кабінету міністрів припинити функціонування гральних закладів в Україні.