У поліції прозвітували про закриття гральних закладів: вилучено обладнання на 50 млн грн

КИЇВ. 20 грудня. УНН. З минулої ночі станом на зараз виявлено 179 закладів, де надавалися послуги з грального бізнесу. Їхню діяльність припинено. При цьому вилучено 2,3 тисячі одиниць комп’ютерної техніки. Загалом обладнання на суму близько 50 мільйонів гривень. Про це повідомив начальник управління Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Олександр Околіт, передає УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.