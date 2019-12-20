В полиции отчитались о закрытии игорных заведений: изъято оборудование на 50 млн грн

КИЕВ. 20 декабря. УНН. С прошлой ночи по состоянию на сейчас выявлено 179 заведений, где предоставлялись услуги по игорному бизнесу. Их деятельность приостановлена. При этом изъято 2,3 тысячи единиц компьютерной техники. В общем оборудование на сумму около 50 млн гривен. Об этом сообщил начальник управления Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Александр Околит, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.