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На Кіровоградщині вночі ППО знищила крилату ракету та дрон - ОВА

На Кіровоградщині вночі ППО знищила крилату ракету та дрон - ОВА

Київ • УНН

 • 629319 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. У Кіровоградській області у ніч на 18 травня сили ППО знищили ворожі крилату ракету та безпілотник, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Надзвичайно складна ніч. Чергова масована атака ворога. Одна з найдовших тривог. На Кіровоградщині сили ППО знищили крилату ракету в небі над Олександрійським районом та безпілотник - у Кропивницькому районі", - написав Райкович.

Деталі

Зі слів голови ОВА, в обох випадках не обійшлося без руйнувань. "Бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено 3 будинки. Обійшлося без постраждалих", - зазначив Райкович.

"Уламки збитого безпілотника влучили в один із об’єктів. Впродовж кількох годин рятувальні підрозділи гасили пожежу. Евакуйовано мешканців навколишніх дворів. Загиблих та травмованих немає", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо

У небі над Україною у ніч на 18 травня знищено 29 з 30 запущених російськими військами крилатих ракет.

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