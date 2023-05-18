В Кировоградской области ночью ПВО уничтожила крылатую ракету и дрон - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В Кировоградской области в ночь на 18 мая силы ПВО уничтожили вражеские крылатую ракету и беспилотник, сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.
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"Чрезвычайно сложная ночь. Очередная массированная атака врага. Одна из самых длинных тревог. В Кировоградской области силы ПВО уничтожили крылатую ракету в небе над Александрийским районом и беспилотник - в Кропивницком районе", - написал Райкович.
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По словам главы ОВА, в обоих случаях не обошлось без разрушений. "Боевая часть ракеты взорвалась на территории частного домовладения. Взрывной волной повреждены 3 дома. Обошлось без пострадавших", - отметил Райкович.
"Обломки сбитого беспилотника попали в один из объектов. В течение нескольких часов спасательные подразделения тушили пожар. Эвакуированы жители окрестных дворов. Погибших и травмированных нет", - сообщил глава ОВА.
Напомним
В небе над Украиной в ночь на 18 мая уничтожено 29 из 30 запущенных российскими войсками крылатых ракет.