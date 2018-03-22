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На Кіровоградщині солдата засудили до чотирьох років тюрми за ухилення від служби

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 березня. УНН. Ленінський районний суд Кропивницького визнав військовослужбовця військової служби за контрактом винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.407 Кримінального кодексу України, та засудив до позбавлення волі строком на 4 роки 1 місяць. Про це повідомила військова прокуратура Південного регіону, передає УНН.

Згідно з інформацією, у липні 2016 року солдат однієї з військових частин на Кіровоградщині не з’явився вчасно на службу без поважних причин і продовжував перебувати за межами військової частини до березня 2017 року, проводячи вільний час на свій розсуд.

При призначенні покарання суд врахував попередню судимість військовослужбовця і на підставі ст.71 Кримінального кодексу України шляхом часткового приєднання невідбутої частини покарання за попереднім вироком відправив солдата до в’язниці на 4 роки 1 місяць.

Нагадаємо, співробітники СБУ викрили контрактника однієї з військових частин, яка дислокується у Кіровоградській області, на розкраданні засобів зв’язку бойових підрозділів.

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