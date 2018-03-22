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В Кировоградской области солдата приговорили к четырем годам тюрьмы за уклонение от службы

В Кировоградской области солдата приговорили к четырем годам тюрьмы за уклонение от службы

Киев  •  УНН

 • 9108 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 марта. УНН. Ленинский районный суд Кропивницкого признал военнослужащего военной службы по контракту виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.407 Уголовного кодекса Украины, и приговорил к лишению свободы сроком на 4 года 1 месяц. Об этом сообщила военная прокуратура Южного региона, передает УНН.

Согласно информации, в июле 2016 года солдат одной из воинских частей в Кировоградской области не явился вовремя на службу без уважительных причин и продолжал находиться за пределами воинской части до марта 2017 года, проводя свободное время по своему усмотрению.

При назначении наказания суд учел предыдущую судимость военнослужащего и на основании ст.71 Уголовного кодекса Украины путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору отправил солдата в тюрьму на 4 года 1 месяц.

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили контрактника одной из воинских частей, которая дислоцируется в Кировоградской области, на хищении средств связи боевых подразделений.

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