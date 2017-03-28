На кільцевій дорозі Львова у ДТП потрапило 4 автомобілі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 березня. УНН. Сьогодні, поблизу с.Пасіки-Зубрицькі, Львіської області у ДТП потрапило чотири автомобілі. Про це повідомили у прес-службі Головного управління поліції у Львівській області, передає УНН.
“О 15:25 до поліції надійшло повідомлення, що на об’їзній дорозі міста Львова поблизу села Пасіки-Зубрицькі зіткнулися автомобілі: Volvo, DAF, Fiat та Mercedes. На місці події працює слідча-оперативна група, встановлюються деталі обставини події”, — повідомили у поліції.
Інформація щодо стану постраждалих наразі уточнюється, за попередніми даними один з учасників ДТП загинув, поліція наразі не підтверджує смерть людини.
Нагадаємо, 28 березня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Полтавщині загинула однорічна дитина.