На кольцевой дороге Львова в ДТП попали 4 автомобиля
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 марта. УНН. Сегодня, около с.Пасики-Зубрицкие, Львиской области в ДТП попало четыре автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления полиции Львовской области, передает УНН.
"В 15:25 в полицию поступило сообщение, что на объездной дороге Львова возле села Пасики-Зубрицкие столкнулись автомобили: Volvo, DAF, Fiat и Mercedes. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются детали обстоятельства происшествия ", - сообщили в полиции.
Информация о состоянии пострадавших уточняется, по предварительным данным один из участников ДТП погиб, полиция пока не подтверждает смерть человека.
Напомним, 28 марта в результате дорожно-транспортного происшествия на Полтавщине погиб годовалый ребенок .