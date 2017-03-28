На кольцевой дороге Львова в ДТП попали 4 автомобиля

"В 15:25 в полицию поступило сообщение, что на объездной дороге Львова возле села Пасики-Зубрицкие столкнулись автомобили: Volvo, DAF, Fiat и Mercedes. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются детали обстоятельства происшествия ", - сообщили в полиции.

Информация о состоянии пострадавших уточняется, по предварительным данным один из участников ДТП погиб, полиция пока не подтверждает смерть человека.

Напомним, 28 марта в результате дорожно-транспортного происшествия на Полтавщине погиб годовалый ребенок .