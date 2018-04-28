На хвилі протестів: правляча партія Вірменії не висуне кандидата на прем'єра
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Правляча Республіканська партія Вірменії (РПА) не висуне кандидата на посfle прем'єр-міністра Вірменії. Про це заявив віце-спікер національних зборів Вірменії, член виконавчого органу РПА Едуард Шармазанов, передає УНН з посиланням на "Новости-Армения".
За його словами, питання того, за кого будуть голосувати члени фракції РПА, поки обговорюється.
Крім того, очільник партії "Процвітаюча Вірменія" і парламентського блоку "Царукян" Гагік Царукян заявив, що блок "Царукян" підтримає кандидатуру народу на виборах прем'єр-міністра Вірменії.
"Коли запропонує народ, того ми і підтримаємо. І самі кандидатури не висунемо. Ми не дамо жодного голосу республіканцям", - заявив Царукян.
На хвилі масштабних протестних акцій, які проходили в республіці з 13-го квітня, 23-го квітня прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян заявив про свою відставку. У той же день президент Вірменії Армен Саркісян прийняв відставку уряду. Під час мітингу 25 квітня Нікол Пашинян був запропонований як кандидат у прем'єр-міністри.
Вибори прем'єр-міністра Вірменії відбудуться в національних зборах 1-го травня.