На волне протестов: правящая партия Армении не выдвинет кандидата на премьера

По его словам, вопрос того, за кого будут голосовать члены фракции РПА, пока обсуждается.

Кроме того, глава партии "Процветающая Армении" и парламентского блока "Царукян" Гагик Царукян заявил, что блок "Царукян" поддержит кандидатуру народа на выборах премьер-министра Армении.

“Когда предложит народ, того мы и поддержим. И сами кандидатуру не выдвинем. Мы не дадим ни одного голоса республиканцам”, - заявил Царукян.

На волне проходивших в республике с 13-го апреля масштабных протестных акций 23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Выборы премьер-министра Армении состоятся в Национальном Собрании 1-го мая.