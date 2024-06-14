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На Хмельниччині під час нічної атаки рф знищено 11 цілей, через ворожий удар - пожежа на об'єкті інфраструктури

На Хмельниччині під час нічної атаки рф знищено 11 цілей, через ворожий удар - пожежа на об'єкті інфраструктури

Київ • УНН

 • 27720 перегляди

Сили протиповітряної оборони у Хмельницькій області знищили 11 ворожих цілей під час масованої комбінованої атаки російських військ уночі, в той час як на об'єкті інфраструктури внаслідок удару ворога сталася пожежа, про жертви не повідомляється.

Сили протиповітряної оборони у Хмельницькій області знищили 11 ворожих цілей під час масованої комбінованої атаки російських військ уночі, в той час як на об'єкті інфраструктури внаслідок удару ворога сталася пожежа, повідомив у п'ятницю голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише УНН.

Сьогодні впродовж ночі ворог знову завдав масованого комбінованого удару по Україні. У межах нашої області сили ППО знищили 11 ворожих цілей. Разом з тим, внаслідок атаки триває пожежа на об’єкті інфраструктури

- написав Тюрін у Facebook.

Звернень щодо травмованих, загиблих наразі не надходило, зазначив він.

Повітряні Сили збили 7 із 14 ракет і 17 ударних дронів14.06.24, 07:57 • 29580 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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