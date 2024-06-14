Силы противовоздушной обороны в Хмельницкой области уничтожили 11 вражеских целей во время массированной комбинированной атаки российских войск ночью, в то время как на объекте инфраструктуры в результате удара врага произошел пожар, сообщил в пятницу глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.

Сегодня в течение ночи враг снова нанес массированный комбинированный удар по Украине. В пределах нашей области силы ПВО уничтожили 11 вражеских целей. Вместе с тем, в результате атаки продолжается пожар на объекте инфраструктуры - написал Тюрин в Facebook.

Обращений относительно травмированных, погибших на данный момент не поступало, отметил он.

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