Киев • УНН
Силы противовоздушной обороны в Хмельницкой области уничтожили 11 вражеских целей во время массированной комбинированной атаки российских войск ночью, в то время как на объекте инфраструктуры в результате удара врага произошел пожар, о жертвах не сообщается.
Силы противовоздушной обороны в Хмельницкой области уничтожили 11 вражеских целей во время массированной комбинированной атаки российских войск ночью, в то время как на объекте инфраструктуры в результате удара врага произошел пожар, сообщил в пятницу глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.
Сегодня в течение ночи враг снова нанес массированный комбинированный удар по Украине. В пределах нашей области силы ПВО уничтожили 11 вражеских целей. Вместе с тем, в результате атаки продолжается пожар на объекте инфраструктуры
Обращений относительно травмированных, погибших на данный момент не поступало, отметил он.
Воздушные Силы сбили 7 из 14 ракет и 17 ударных дронов14 июня 2024, 04:57 • 26450 просмотров