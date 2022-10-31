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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
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09:22 • 8601 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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На Хмельниччині впали уламки ракет, є руйнування цивільного об’єкта – ОВА

На Хмельниччині впали уламки ракет, є руйнування цивільного об’єкта – ОВА

Київ • УНН

 • 312969 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На території Хмельниччини впали уламки російських ракет, є руйнування цивільного об'єкта. Про це в Telegram повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує УНН.

Цитата

"Маємо падіння уламків ракет на території області. Є руйнування цивільного об’єкта. За попередньою інформацією, потерпілих нема. Працюють спецслужби та ДСНС", – написав Гамалій.

Нагадаємо

Вранці 31 жовтня російські війська знову завдали масованих ракетних ударів по інфраструктурі України. По країні ввели екстрені відключення електроенергії.

Українські Національні Новини

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