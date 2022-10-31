На Хмельниччині впали уламки ракет, є руйнування цивільного об’єкта – ОВА

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"Маємо падіння уламків ракет на території області. Є руйнування цивільного об’єкта. За попередньою інформацією, потерпілих нема. Працюють спецслужби та ДСНС", – написав Гамалій.

Нагадаємо

Вранці 31 жовтня російські війська знову завдали масованих ракетних ударів по інфраструктурі України. По країні ввели екстрені відключення електроенергії.