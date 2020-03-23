На Хмельниччині під час пожежі загинула пенсіонерка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У суботу о 03:55 виникла пожежа житлового будинку в с. Катеринівка Дунаєвецького району Хмельницької області, де загинула пенсіонерка. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
До місця події одразу було направлено черговий караул рятувальників 12 ДПРЧ. Як з’ясувалося пожежа виникла в одній із кімнат будинку, та на момент прибуття надзвичайників поширилася на площу 40 кв.м.
Під час розвідки та гасіння пожежі в одній із кімнат було виявлено тіло 73 – річної жінки, на жаль, без ознак життя.
Нагадаємо, на Житомирщині протягом доби виникло 25 пожеж сухостою.