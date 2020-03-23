В Хмельницкой области во время пожара погибла пенсионерка
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В субботу в 03:55 возник пожар жилого дома в с. Екатериновка Дунаевецкого района Хмельницкой области, где погибла пенсионерка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
К месту происшествия сразу был направлен дежурный караул спасателей 12 ДПРЧ. Как выяснилось пожар возник в одной из комнат дома, и на момент прибытия чрезвычайников распространился на площадь 40 кв.м.
Во время разведки и тушения пожара в одной из комнат было обнаружено тело 73 - летней женщины, к сожалению, без признаков жизни.
Напомним, в Житомирской области в течение суток возникло 25 пожаров сухостоя.