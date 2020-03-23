В Хмельницкой области во время пожара погибла пенсионерка

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100929 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104293 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106307 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105244 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113952 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101004 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105426 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106685 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131594 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130458 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Хмельницкой области во время пожара погибла пенсионерка

В Хмельницкой области во время пожара погибла пенсионерка

Киев  •  УНН

 • 11997 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В субботу в 03:55 возник пожар жилого дома в с. Екатериновка Дунаевецкого района Хмельницкой области, где погибла пенсионерка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

К месту происшествия сразу был направлен дежурный караул спасателей 12 ДПРЧ. Как выяснилось пожар возник в одной из комнат дома, и на момент прибытия чрезвычайников распространился на площадь 40 кв.м.

Во время разведки и тушения пожара в одной из комнат было обнаружено тело 73 - летней женщины, к сожалению, без признаков жизни.

Напомним, в Житомирской области в течение суток возникло 25 пожаров сухостоя.

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