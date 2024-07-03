На Херсонщині війська рф поцілили в критичну інфраструктуру, є загиблий і 15 поранених
Київ • УНН
У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, пошкодивши інфраструктуру, будівлі та транспортні засоби, внаслідок чого 1 людина загинула і 15 отримали поранення.
У Херсонській області російські війська минулої доби поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, дитсадок, 1 людина загинула і 15 отримали поранення, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Через російську агресію 1 людина загинула, ще 15 - дістали поранення
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За даними Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Понятівка, Станіслав, Cадове, Михайлівка, Софіївка, Микільське, Новодмитрівка, Берислав, Кізомис, Качкарівка, Козацьке, Велетенське, Бургунка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк, Дудчани, Антонівка, Томина Балка, Білозерка, Інгулець, Олександрівка, Ульянівка, Львове, Ольгівка, Миколаївка та місто Херсон.
російські військові, з його слів, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури, дитячий садок та газопровід; пошкоджені приватні автомобілі.
У Херсоні під удар рф потрапили комунальники, серед містян уже 8 постраждалих, є загибла02.07.24, 13:00 • 22809 переглядiв