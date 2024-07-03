В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки попали в объект критической инфраструктуры, детсад, 1 человек погиб и 15 получили ранения, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 15 - получили ранения - сообщил Прокудин в Telegram.

Детали

По данным Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Понятовка, Станислав, Садовое, Михайловка, Софиевка, Никольское, Новодмитровка, Берислав, Кизомыс, Качкаровка, Казацкое, Велетенское, Бургунка, Токаревка, Тягинка, Красный Маяк, Дудчаны, Антоновка, Томина Балка, Белозерка, Ингулец, Александровка, Ульяновка, Львово, Ольговка, Николаевка и город Херсон.

российские военные, по его словам, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 3 многоэтажки и 13 частных домов. Зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, детский сад и газопровод; повреждены частные автомобили.

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