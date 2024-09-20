На Херсонщині від обстрілів постраждали понад 30 тисяч об’єктів - Прокудін
Київ • УНН
Голова Херсонської ОВА повідомив про масштабні руйнування в регіоні. Понад 27 тисяч житлових будинків постраждали, виділено близько 1,72 млрд грн компенсації за програмою "єВідновлення".
Понад 30 тисяч об'єктів інфраструктури постраждали від обстрілів на Херсонщині, з них понад 27 тисяч — це житлові будинки. Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону, передає УНН.
Загалом, через російську агресію ми зараз налічуємо пошкоджених або повністю знищених обʼєктів — понад 30 тисяч
За його словами, найбільш пошкоджена житлова забудова — понад 27 тисяч і 1200 багатоповерхівок.
Прокудін також розповів, що за програмою "єВідновлення" було виділено близько 1 млрд 720 млн гривень компенсації.
Нагадаємо
Російські війська обстріляли Херсон, внаслідок чого загинув 27-річний місцевий житель.