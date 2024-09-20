На Херсонщине от обстрелов пострадали более 30 тысяч объектов - Прокудин
Киев • УНН
Председатель Херсонской ОГА сообщил о масштабных разрушениях в регионе. Более 27 тысяч жилых домов пострадали, выделено около 1,72 млрд грн компенсации по программе «еВідновлення».
Более 30 тысяч объектов инфраструктуры пострадали от обстрелов на Херсонщине, из них более 27 тысяч - это жилые дома. Об этом рассказал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в эфире телемарафона, передает УНН.
В общем, из-за российской агрессии мы сейчас насчитываем поврежденных или полностью уничтоженных объектов - более 30 тысяч
По его словам, наиболее повреждена жилая застройка - более 27 тысяч и 1200 многоэтажек.
Прокудин также рассказал, что по программе "еВідновлення" было выделено около 1 млрд 720 млн гривен компенсации.
Напомним
Российские войска обстреляли Херсон, в результате чего погиб 27-летний местный житель.