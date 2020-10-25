На Херсонщині зафіксували випадки голосування поза кабінками
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Херсонській області зафіксували два випадки голосування поза кабінками. Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.
“Спостерігачі ОПОРИ зафіксували два випадки голосування поза кабінкою. Після зауваження порушення було усунено”, - зазначено в повідомленні.
На виборчій дільниці №650498 у місті Олешки виборець почав заповнювати бюлетень біля кабіни для таємного голосування, чим порушив виборче законодавство. Спостерігач ОПОРИ повідомив про порушення членам дільничної виборчої комісії.
Однак ситуація сталася повторно з іншим виборцем. Голова ДВК пояснила, що у кабінках для голосування погане освітлення, тому виборці вивчають бюлетені зовні. Після зауваження порушення було усунено.
Відповідно до частини 5 статті 248 Виборчого кодексу України виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні для таємного голосування.
Додамо, що Президент Володимир Зеленський проголосував на місцевих виборах.