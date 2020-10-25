В Херсонской области зафиксировали случаи голосования вне кабинок
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Херсонской области зафиксировали два случая голосования вне кабинок. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.
"Наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали два случая голосования вне кабинки. После замечания нарушения были устранены", - говорится в сообщении.
На избирательном участке №650498 в городе Алешки избиратель начал заполнять бюллетень возле кабины для тайного голосования, чем нарушил избирательное законодательство. Наблюдатель ОПОРЫ сообщил о нарушении членам участковой избирательной комиссии.
Однако ситуация произошла повторно с другим избирателем. Глава УИК пояснила, что в кабинках для голосования плохое освещение, поэтому избиратели изучают бюллетени снаружи. После замечания нарушения были устранены.
Согласно части 5 статьи 248 Избирательного кодекса Украины избирательные бюллетени заполняются избирателем лично в кабине для тайного голосования.
Добавим, что Президент Владимир Зеленский проголосовал на местных выборах.