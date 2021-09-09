На Херсонщині зафіксували 97 нових випадків коронавірусу за добу

Цитата

“За останню добу проведено 622 ПЛР-дослідження, 281 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 855 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 97 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 63 жінки та 34 чоловіки. Серед них 12 дітей та 3 медичні працівники”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “84 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 13 осіб”.

В області за добу померли 5 людей.

“Тож наразі в області 38 668 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

З них:

—35 695 людей побороли недуг;

—1696 людей інфіковані COVID-19;

—1 277 людей померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 306 939 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 54 175 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.